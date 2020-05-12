Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hemşirelere, Uluslararası Hemşireler Günü'nde karanfil hediye edildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, hastaneyi gezerek tüm hemşirelere karanfil verdi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Prof. Dr. Ali, Kovid-19 salgınına karşı ön saflarda, hastayla doğrudan ve uzun saatler temas ederek çalışan hemşirelere üstün fedakarlıkları nedeniyle Başhekimlik olarak şükranlarını sunduklarını bildirdi.