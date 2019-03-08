Son Dakika Haberleri: Buü Tıp Fakültesi'nden Asbest İddialarına Yalanlama

Buü Tıp Fakültesi'nden Asbest İddialarına Yalanlama

37 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, asbest iddialarını yalanladı.

Buü Tıp Fakültesi'nden Asbest İddialarına Yalanlama, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, asbest iddialarını yalanladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "28.02.2019 tarihinde Sözcü internet haber sitesinde yer alan 'Uludağ Üniversite Hastanesi asbest saçıyor' ve 'Skandal üniversite hastanesi zehir saçıyor' başlıklı haber gerçekleri yansıtmayan, tamamen asılsız bir haberdir. Bilimsel hiçbir veriye ve rapora dayanmayan bu haber üniversitemize bir saldırı, itibarsızlaştırma amacını gütmektedir. Çeşitli kurum ve sendikalar tarafından yapılan basın açıklamasında bu habere dayanılarak kurumumuza haksız saldırılarda bulunulmuştur. Hastanemizde asbest ile ilişkili herhangi bir söküm ve tadilat işlemi yapılmamıştır. Tadilat işleri başlamadan önce risk analizleri yapılmıştır. Asbest maruziyet riski yoktur. Buna rağmen hastalarımız ve çalışanlarımızın endişeye kapılmamaları için üniversite dışından bağımsız akredite bir laboratuvara asbest ölçümü yaptırılmış, ölçüm sonucunda hiçbir numunede asbeste rastlanmamıştır. Gerçek bilgilere dayanmayan, taraflı haberleri yapan medya kuruluşlarını ve kişileri kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Uludağ, Güncel
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