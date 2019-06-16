BUÜ, ‘uluslararasılaşma’ hedefine emin adımlarla ilerliyor
2 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:18
(BUÜ) Rektörlüğü, üniversitenin uluslararasılaşması konusunu gündeme aldı. Yapılacak çalışmalar ile kısa sürede üniversitenin ilgili bakanlıklar ve YÖK tarafından belirlenen uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
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