BUÜ ve BTSO arasında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜBİTAK tarafından sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktora öğrencilerinin çalıştırılması için önemli bir protokole imza attı.



BUÜ ile BTSO BUTEKOM arasında yapılan anlaşmayla; akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, yürüttükleri TÜBİTAK 2244 projeleri kapsamında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nin (BUTEKOM) bütün laboratuvar ve diğer proje araştırma imkanlarından faydalanabilecek. Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay imza attı.



Düzenlenen törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile kısa sürede çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. İki kurum arasındaki bilimsel işbirliklerinin sağlam ve güçlenerek ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Rektör A. Saim Kılavuz, "BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ın dediği gibi üniversite bir şehrin entelektüel aklıdır. Üniversitemizin iyi bir potansiyeli var. Ancak böylesi donanımlı bir merkezden faydalanmak, birçok üniversiteye nasip olmayacak bir şanstır. Burası sadece akademisyenlerin gelmesi ve çalışmalar yapması düzeyinde kalmamalıdır. Buraya öğrencilerimizi de gezmeli ve incelemelidir. Ufuklarının açılması anlamında büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. 2244 projesini çok önemsiyoruz. Türkiye'yi atağa kaldıracak çok önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz. Göreve başladığımız zaman 55 kontenjanımız vardı ve 15'i doldurulmuştu. Biz 7 ay içerisinde bu rakamı 34'e çıkardık. Şu anda 21 boş kontenjanımız var ve ilana çıktık. Tüm kontenjanların doldurulması için uğraş veriyoruz" diye konuştu.



Türkiye genelinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ağırlıklı olarak akademik hedeflerle yapıldığına işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, "Sanayiden geri besleme ile gelen taleplerle şekillenen Ar-Ge çalışmalarının sektörle buluşması çok daha kolay oluyor. BUTEKOM burada ara yüz görevi görüyor. Bizim ana hedeflerimizden birisi, BUTEKOM'u özellikle araştırmacıların veya akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmaları bir anlamda ürüne dönüştürecek bir merkez haline getirmektir. Bu merkezde işte bizim en büyük hedefimiz; yapılan projeleri sonuçlandırmak ve bir ürün ortaya çıkarmaktır. Güney Kore gibi ülkeler bunu böyle yapıyor. Hem tasarım hem de Ar-Ge anlamında bu yöntemi izliyor. Elinizde bir ürün olduğu zaman, bir firmaya gittiğinizde o firma projeyi daha fazla sahipleniyor" dedi.



"AR-GE projelerine ihtiyaç duyuyoruz"



Üniversitelerin dünyanın gidişatını okuyabilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, "Dünyadaki öncü merkezler işte bu gidişatı iyi okuyabiliyorlar. Daha talep gelmeden o talebe yönelik önerileri sunuyorlar. Şu anda bizim yaptığımız Ar-Ge dünyadaki gelişmeleri birebir burada uygulamaktır. BUTEKOM'un kuruluş misyonu da budur. Bir koordinasyon görevi yapmak ve arayüz olmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada da üniversiteye çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle TÜBİTAK'ın sunmuş olduğu 2244 Sanayi Doktora Programı'nı çok önemsiyoruz. Doktora çalışmalarının bünyemizde yapılacak olması gerçek anlamda hem sektörlere hem de Bursa'ya ciddi değer katacaktır" şeklinde konuştu.



Programın sonunda BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verdi. - BURSA