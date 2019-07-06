Son Dakika Haberleri: BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır
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BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır

1 saat önce

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek BUÜ ile BUMİAD tarafından birlikte yapılabilecek çalışmaları ele aldılar.

BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır, System.String[]
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek BUÜ ile BUMİAD tarafından birlikte yapılabilecek çalışmaları ele aldılar.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:52 
Saim Kılavuz, Bursa, Ekonomi
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