BUÜ ve BUMİAD üniversite-sanayi işbirliğine hazır
1 saat önce
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'u makamında ziyaret ederek BUÜ ile BUMİAD tarafından birlikte yapılabilecek çalışmaları ele aldılar.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:52
Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz
'u makamında ziyaret ederek BUÜ ile BUMİAD tarafından birlikte yapılabilecek çalışmaları ele aldılar.
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