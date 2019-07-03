Son Dakika Haberleri: BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı
Son Dakika Ekonomi Haber

BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı

59 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en önemli öğrenci değişim programı olan 'Erasmus' alanında Rusya Federasyonu Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti üniversiteleri işbirliğine gidiyor.

BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en önemli öğrenci değişim programı olan 'Erasmus' alanında Rusya Federasyonu Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti üniversiteleri işbirliğine gidiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:52 
Uludağ Üniversitesi, Erasmus, Bursa, Rusya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]