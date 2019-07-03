BUÜ’ye Rusya Federasyonu’ndan yeni ‘Erasmus’ ortağı
59 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en önemli öğrenci değişim programı olan 'Erasmus' alanında Rusya Federasyonu Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti üniversiteleri işbirliğine gidiyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:52
(BUÜ), dünyanın en önemli öğrenci değişim programı olan 'Erasmus
' alanında Rusya
Federasyonu Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti üniversiteleri işbirliğine gidiyor.
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