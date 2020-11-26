BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek - Son Dakika

BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek

26.11.2020 11:29
BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek, System.String[]

Otomotiv yan sanayi alanında şehrin önde gelen kuruluşlarından İnsu Teknik A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile 2244 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 3 doktora öğrencisi almak üzere protokol imzaladı.

Otomotiv yan sanayi alanında şehrin önde gelen kuruluşlarından İnsu Teknik A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile 2244 Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 3 doktora öğrencisi almak üzere protokol imzaladı. Bilimsel araştırmalarda görev yapacak olan doktora öğrencileri, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından firmada en az 3 yıl daha istihdam edilecek.

BUÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında İnsu Teknik A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzaladı. Firma bünyesinde 3 doktora öğrencisinin alımını kapsayan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İnsu Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Hakan Sualp imza attı.

TÜBİTAK'ın 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında bu yıl 3. kez çağrıya çıktığını hatırlatan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılında başlayan programda 55 olan kontenjan sayısını 2019 yılında 78'e çıkardıklarını açıkladı. 2020 için aynı sayıyı korumayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "2244 Sanayi Doktora Programı, hem Üniversitenin ortak aklını firmalara ve sanayiye yansıtmak hem de sanayicilerimizin potansiyelini Türkiye ekonomisine daha verimli hale getirmek için karşılıklı işbirliği projesidir. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın prestij projelerinden birisidir. Türkiye bu program ile şaha kalkışını sürdürecektir. Önceki yıl Bursa Teknik Üniversitesi ile ciddi bir atak yaptık. Onlar proje sayısında, biz ise öğrenci sayısında Türkiye birinciliğini elde ettik. Ülke genelindeki öğrenci kontenjanının yüzde 23'lük dilimini Bursa olarak biz aldık" dedi.

Yönetim olarak öğrenci dostu ve şehir ile bütünleşen bir Üniversite yapısı oluşturmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Rektör A. Saim Kılavuz, "Şehirle bütünleşen, her alanda toplumla iç içe geçmiş bir üniversite yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Tüm proje ve uygulamalarımızda bu anlayış ile hareket ediyoruz. Yıllardır söylenen Üniversite-Sanayi işbirliğini gerçek anlamda hareketlendirmek ve üst seviyelere çıkarmak için ben ve ekip arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Bunun için de 2244 Sanayi Doktora Programı'nın ciddi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu protokoller sayesinde ortaya çıkacak projelerimizin ve öğrencilerimizin, ülkemize, milletimize, üniversitemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İnsu Teknik A.Ş. arasında gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel temelli çalışmalarda görev alacak. Doktora süreçleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, programın sonunda en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışmaya devam edecek. - BURSA

BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek

Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Doktora, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUÜ'ye Sanayi Doktora Programına destek - Son Dakika Ekonomi


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