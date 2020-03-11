'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı - Son Dakika

'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı

13 dakika önce

bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı, System.String[]

bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y.,  sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi

Son Dakika Haberleri
15:12 Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi
15:12 Aydın'daki şehir içi otobüslerine koronavirüs dezenfektesi
15:12 İzmir'de toplu taşıma araçlarına 'Koronavirüs' ayarı
15:12 DÜZCE Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
15:12 Lise öğrencilerine sosyal medya eğitimi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 15:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Büyü bozma' vaadiyle 51 kişiyi dolandırmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]