"Büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan esere el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Büyü kitabı' diye satılmaya çalışılan esere el konuldu - Son Dakika

"Büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan esere el konuldu

6 saat önce

Mersin'de, 4 bin yıllık olduğu iddia edilen ve "büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan metal kaplı kitaba el konuldu, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de, 4 bin yıllık olduğu iddia edilen ve "büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan metal kaplı kitaba el konuldu, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı ve yaklaşık 14 kilogram ağırlığında kitaba da el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.

Tarihi 4 bin yıl önceye uzanan bir "büyü kitabı" olduğu iddiasıyla satılmaya çalışılan kitap, Mersin Müze Müdürlüğündeki uzmanlar tarafından incelenecek.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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