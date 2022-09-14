Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı

14.09.2022 10:33
Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı öne sürülen A.Y.G. (44), gözaltına alındı.

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı öne sürülen  A.Y.G. (44), gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  A.Y.G. adlı kişinin para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmanın ardından A.Y.G.'nin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 38 çeşitli ebat ve renklerde muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyü yapıp, muska yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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