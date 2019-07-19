Son Dakika Haberleri: Büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - ADANA
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Büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - ADANA

57 dakika önce

Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle görüştüğü kadından 5 bin lira alıp sonraki buluşmada parası olmadığı için 500 bin liralık senet imzalattığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.

Adana'da "büyü yapma" bahanesiyle görüştüğü kadından 5 bin lira alıp sonraki buluşmada parası olmadığı için 500 bin liralık senet imzalattığı ileri sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, bir kadın polise başvurarak, sosyal medyada kendisini "falcı" ve "büyücü" olarak tanıtan M.Y. (44) tarafından dolandırıldığını bildirdi.
Kadın, kocasının kendisine daha çok bağlanması için M.Y. ile görüşüp 5 bin lira verdiğini, aradan geçen sürede durumunda değişiklik olmaması üzerine ikinci kez görüşmeye gittiğini belirterek, bu görüşmede yanında para bulunmadığı için teminat amacıyla 500 bin liralık senet imzaladığını iddia etti.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, M.Y'yi merkez Seyhan ilçesindeki adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - ADANA
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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