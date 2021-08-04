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Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı - Son Dakika

Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

04.08.2021 16:52
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı, System.String[]

Bursa'da kendisine büyü yaptığını iddia ettiği arkadaşı Selahattin İskender'i pompalı tüfekle öldüren Adem Karasaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karasaç'ın üzerinde, 100 kişinin adının yazılı olduğu bir liste bulunurken, bu kişilerin hepsini öldürmek istediğini itiraf etti.

Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz pazartesi meydana gelen olayda; Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender'in evine gitti. Burada İskender ile tartışan Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti. İskender, kanlar içinde yere yığılırken, Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selahattin İskender, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİ 100 KİŞİYİ LİSTELEMİŞ

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Karasaç, ilk işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette üst araması yapılan şüphelinin cebinden, tanıdığı 100 kişinin adının yazılı olduğu liste çıktı. Karasaç, listedekilerin kim olduğunu soran polis ekiplerine, öldürmek istediği kişilerin listesi olduğunu söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Adem Karasaç, emniyetteki ilk ifadesinde, "Selahattin'in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Karasaç, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

Pazartesi, İskender, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı - Son Dakika


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