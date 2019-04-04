Büyücü Kartı-Tarot Dersleri ( Su Karakuş-Nomi)
6 dakika önce
Büyücü kartı her ne kadar büyü ile ilişkilendirilmeye çalışılsa da çok daha derin anlamları olan bir kart. Videoda kartın anlamlarını inceledik.
Büyücü kartı her ne kadar büyü ile ilişkilendirilmeye çalışılsa da çok daha derin anlamları olan bir kart. Videoda kartın anlamlarını inceledik.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:11 Kaynak: Youtube
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