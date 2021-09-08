"Büyücü ve Bahçe" sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Can Akgümüş küratörlüğündeki "Büyücü ve Bahçe" sergisine ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergi "büyücü, sanatçı, üretim ve dönüşüm" kavramlarını 13 çağdaş sanatçının üretimleriyle ele alacak.

"Büyü ve sanat diyalektiği" üzerinden kurgulanan sergide Ahu Akgün, Anıl Saldıran, Can Pekdemir, Ebru Sargın, Erinç Seymen, Erol Eskici, Gökhun Baltacı, Kazım Şimşek, Nadide Akdeniz, Nermin Kura, Sibel Horada, Tayfun Gülnar, TUNCA'nın eserleri yer alacak.

Altındağ'daki müzede 11 Eylül Cumartesi gününden itibaren pazartesi hariç 11.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek sergi 31 Aralık 2021'e kadar açık kalacak.