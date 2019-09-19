Büyüdüğü kreşte eğitmenlik yapıyor

Bursa'da annesinin çalıştığı fabrikanın kreşinde büyüyen Kadriye Ateş, 17 yıl sonra aynı kreşte eğitmen oldu.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1998 yılında 4 yaşındayken annesinin çalıştığı Yeşim Tekstil kreşine gitmeye başladığını söyledi.

Kreşte 3 yıl eğitim gördüğünü anlatan Ateş, Necatibey Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olduktan sonra 2017'de aynı fabrikaya iş başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 yıldır, büyüdüğü kreşte eğitmenlik yaptığını anlatan Ateş, "Çocukluğunu burada geçirip, büyüyüp buraya öğretmen olarak dönmek gerçekten çok güzel. Şimdi burada yıllar önce bana öğretmenlik yapan meslektaşlarımla çalışmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Yıllar önce eğitim aldığı kreşe çocuğunu getiriyor

Çocuğu kreşte eğitim gören Selin Güneş de bu kreşte yıllar önce kendisinin de eğitim aldığını dile getirdi.

Annesinin aynı fabrikada çalıştığını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Annem burada çalışıyordu, ben de onunla beraber gidip geliyordum. Büyüdüm ve aynı fabrikaya iş için başvuru yaptım. Kabul edildim ve işe başladım. Evlendim ve çocuğum oldu. Şimdi 4 yaşında ve bırakacak kimsem olmadığı için ben de onu bu kreşe getiriyorum. Annemin beni getirdiği kreşe şimdi ben de çocuğumu getiriyorum. Onu getirirken eski günleri hatırlıyorum, farklı bir duygu."

Fabrikada çalışan ve iki çocuğunu fabrikanın kreşinde büyüten Emine Yazbahar ise kreşin kadının iş hayatına devam edebilmesi için önemli olduğunu deneyimlediğini anlattı.

Yazbahar, çevresindeki birçok kadının çocuğunu bırakacak kimsesi olmadığı için çalışamadığını gördüğünü belirterek, "Fabrikamızda kreş olduğu için ben doğumdan sonra da çalışmaya devam edebildim. Keşke bütün iş yerlerinde kreş olsa ve ücretsiz olsa çok güzel olur. Bizde ücretsizdi ve çocuklarımıza özenle bakılıyordu. Bu da benim iş hayatına devam edebilmemde etkili oldu." ifadelerini kullandı.