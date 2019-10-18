Son Dakika Haberleri: "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi
Son Dakika Güncel 'Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği' projesi

"Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında her öğrenciye bir koç uygulaması hayata geçirildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan "Büyük Ağrı Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında her öğrenciye bir koç uygulaması hayata geçirildi.

Uygulamayla her öğretmen, belirlenen 5 öğrencinin sosyal gelişimlerinin takibini yaparak rehberlik çalışmalarında destek verecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, proje kapsamında hayata geçirilen koçluk uygulamasının il genelinde başlatıldığını söyledi.

Uygulamanın ilk etapta 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik yürütüleceğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, gelişimlerini takip ettikleri öğrencilerin raporlarını bu sisteme işlemiş olacaklar. Bu sayede her okulun kendi içinde karnesini çıkaracağız. Çıkarılan bu karne sonucunda her okul için yapılması gerekenleri değerlendirip eksikliklerimizin giderilmesi için çalışmalara yön vereceğiz. İlimiz için bu sistemi çok önemsiyorum, özverili öğretmenlerimizin fedakar gayretleriyle Ağrı'nın eğitim kalitesini daha üst sıralara taşıyacağız."

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:33 Kaynak: AA
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