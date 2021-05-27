"Büyük" Altay'ın "Büyük" Mustafa'sı - Son Dakika

"Büyük" Altay'ın "Büyük" Mustafa'sı

27.05.2021 12:00

Altay Spor Kulübü'nde 1965 yılında profesyonel olup 18 sene aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen Mustafa Denizli, şimdiki adıyla Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı futbolcularından birisiydi.

Altay Spor Kulübü'nde 1965 yılında profesyonel olup 18 sene aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen Mustafa Denizli, şimdiki adıyla Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı futbolcularından birisiydi. Kariyeri boyunca Altay forması ile 121 gol kaydeden "Büyük" lakaplı Mustafa Denizli, bu dönemde özellikle kornerden attığı gollerle adından bahsettirmişti. Altay'da futbolcu olarak son kupasını 1980'de kazanan Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarıp bundan 41 yıl sonra bu kez teknik adam olarak siyah-beyazlı kulüple bir kupa daha kaldırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Denizli, henüz 16 yaşındayken Altay Spor Kulübü'nde profesyonel sözleşmeye imza attı. Mustafa Denizli'nin 1965 yılında siyah-beyazlı kulübe attığı bu imza Türk spor tarihinin en önemli figürlerinden birisinin de doğuşu anlamına geliyordu.

Lakabı "Büyük" Mustafa oldu

Altay'da oynadığı yıllarda sol ayağını çok iyi kullandığı için giderek dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Mustafa Denizli, 70'li yıllarda takıma kendisinden yaşça küçük olan Mustafa Turgat'ın dahil olması ile "Büyük" Mustafa olarak anılmaya başlandı. Türk lehçelerinde "Altay" ismi "büyük dağ" anlamı taşıdığı için "Büyük Altay" olarak anılan siyah-beyazlılar, böylece kendileri ile bütünleşecek "Büyük Mustafa"ya da kavuşmuş oldu.

Henüz 19 yaşında Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında uzatmalarda attığı golle takımını finale taşıyan Mustafa Denizli, artık takım içinde kendine yer edindi. Sonraki sene o dönemki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Norveç ekibi Lyn Oslo'ya elenirken, deplasmanda 4-1 yenildikleri maçta takımın tek golünü atan Denizli, böylece Avrupa'daki ilk golünü de atmış oldu. Altay'da 18 sene aralıksız olarak forma giyen, şimdiki adıyla Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklı futbolcularından olan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı formayla toplamda 121 kez fileleri sarsarken, kornerden direkt olarak attığı 18 gol ise ününe ün kattı.

Yönetimi istifa ettirdi

Altay yönetimi bazı sebeplerden dolayı Mustafa Denizli'yi kadro dışı bıraktığında ise bu karara karşı çıkan Denizli'nin, yönetimin toplantı yaptığı odaya girerek, "Ben de sizi bu kararınızdan dolayı istifaya davet ediyorum" dediği ve hemen 1 gün sonra Mazhar Zorlu başkanlığındaki Altay Yönetimi'nin istifa etmesi ise tarihteki yerini aldı.

1980 yılında 12 gol ile ligin en çok gol atan oyuncusu olan "Büyük" Mustafa, aynı sezon sonu Türkiye Kupası'nı kazanıp kaptan olarak kupayı kaldırdı. Kariyeri boyunca çok sevdiği İzmir'den ayrılmamak için İstanbul kulüplerinden gelen transfer tekliflerini geri çeviren Denizli, Temmuz 1983'te transfer olduğu Galatasaray'da 1 sezon oynayıp sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandırdı.

41 yıl sonra Altay ile kupa kaldırdı

1984-1985 sezonunda Alman Jupp Derwall'ın yanında Galatasaray'da 3 sene yardımcı antrenörlük yapan Denizli, kariyerine artık bir teknik adam olarak devam etmek için ilk adımı attı. Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor, Manisaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Rizespor'u çalıştıran Denizli yurt dışında ise Almanya ekiplerinden Alemannia Aachen, İran ekiplerinden Piroozi, Tractor, Pas Tahran ve Persepolis ile Azerbaycan ekiplerinden Hazar Lankeran'ın başında yer aldı. EURO 2000'de milli takımın başında yer alan Denizli; İtalya, Belçika ve İsveç'ten oluşan gruptan grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı. Bu, Türkiye milli takımının o güne kadar aldığı en iyi derece oldu. "Üç büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Denizli, son olarak Altay Yönetimi'nin çağrısı üzerine kendini "Büyük Mustafa" yapan siyah-beyazlı kulübe gelerek takımın başına geçti.

30 Nisan 2021 tarihinde Altay ile anlaşan Denizli, bu anlaşmadan alacağı ücretin ise Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını istedi. Altay ile TFF 1. Lig'de normal sezonu 5. sırada bitiren Denizli, play-off müsabakaları sonrasında ise şampiyon olup 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e "merhaba" dedi. "Büyük Mustafa" elde ettiği bu şampiyonlukla 1980'de kazanılan Türkiye Kupası'nın ardından 41 yıl sonra Altay ile bir kupa daha kaldırdı. - İZMİR

Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı
Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı
Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı
Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Büyük' Altay'ın 'Büyük' Mustafa'sı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalandı, serbest bırakılınca koltuk değneklerini unutup koşarak kaçtı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
11:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı Bahar Candan Instagram'dan herkesi silip, sadece Sedat Peker'i takibe aldı         
11:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Büyük" Altay'ın "Büyük" Mustafa'sı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement