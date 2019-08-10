Büyük Altılı'ya ön bakış - Liverpool: O sene bu sene mi?

Kırmızılar’ın tarihi 2018-19 sezonu, 1 Haziran tarihinde 14 senelik Şampiyonlar Ligi hasretini dindirerek tamamlandı.

Kırmızılar’ın tarihi 2018-19 sezonu, 1 Haziran tarihinde 14 senelik Şampiyonlar Ligi hasretini dindirerek tamamlandı. Sezonun tarihi olmasındaki sebep ise lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan üçüncü takım oldukları yılı şampiyon tamamlayamamalarıydı. Manchester City’le kıran kırana geçen mücadeleden bir puan farkla mağlup ayrılan Kırmızılar için bazı sorunlar ortaya çıkmıştı.



Liverpool, dünya çapında -diğer dönemlere göre- göreceli olarak sakin geçen transfer döneminde en sakin takımlardan biriydi. Kulübün yaz dönemi boyunca kadrosuna kattığı iki oyuncudan ilki savunmanın lideri Hollandalı Virgil van Dijk’ın hemşehrisi genç stoper Sepp van den Berg oldu. 17 yaşındaki Hollandalı için kulübü Zwolle’ye 1,9 milyon euro ödeyen Liverpool, geleceğini sağlama almayı kafasına koymuş gözüktü. 2018-19 sezonunda en göze çarpan eksiklik olan, stoperde van Dijk’a eşlik edecek oyuncu sorununu ise direkt olarak çözmekten çok uzaklar. Jürgen Klopp, sağ bek ve sağ stoper oynayabilen genç İngiliz Joe Gomez’le, tecrübeli stoperi Joel Matip arasında seçim yapmak durumunda kalacak. Geçtiğimiz sezon Burnley deplasmanında ciddi bir sakatlık geçiren Gomez’in ne kadar formda olacağı ise Liverpool için hayati önem taşıyor. Stoperdeki diğer opsiyonu olan Dejan Lovren’in saha içi rolünden çok saha dışı rolü olduğunu söylüyor Alman teknik adam. Yine de Liverpool’un aşil tendonunun sağ stoper olduğu söylenebilir.



İkinci hamle ise Alisson’un transferinden sonra formayı unutan ve hazırlık maçlarında çok kötü oynayan Simon Mignolet’nin Club Brugge’e gönderilip, takıma West Ham’dan tecrübeli kaleci Adrian’ın dahil edilmesi oldu. Adrian transferi için bonservis ücreti ödemeyen Liverpool’un yedek kaleci konusunda güçlendiği söylenebilir. Kırmızılar, geçen sezon yine aksayan bir tarafı olan orta sahaya ekleme yapmadı. Klopp, sezona Nbay Keita, Georginio Wijnaldum, James Milner üçlüsüyle başlayıp; sezonu Jordan Henderson, Wijnaldum, Fabinho üçlüsüyle bitirmişti. Sezon ortasında arka arkaya kaybedilen puanların asıl sebebi ise orta sahadaki istikrarsızlık ve yaratıcılıktaki eksiklikti.



Klopp’un Liverpool’unu izlemeyi en keyifli kılan unsur, hücumda gözlerimizin pasını silmesiydi. 2015-16 sezonunda Liverpool’a geldiğinde Klopp’un elinde Daniel Sturridge, Christian Benteke ve şu anki seviyesine ulaşmasının imkânsız göründüğü Roberto Firmino’dan başka kimse yoktu. Liverpool için bu sezon hücum etmek o kadar olmayabilir. Çok uzun bir sezon geçirip Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal’le finale çıkan Sadio Mane’nin yorgun ve takıma geç katılması sezon başında Liverpool’u zorlayacaktır. Kırmızılar, bu noktada fikstür konusunda şanslıgözüküyor. İlk zorlu sınav, eylül sonundaki Chelsea deplasmanı olacak. Klopp bu dönemde kadrosunda denemeler yapmaktan çekinmeyecektir. Manchester City’e penaltılarla kaybettikleri Community Shield maçında takımın geçen sezonki performansını koruyan bir oyun oynaması, kupa hasretinin bitmesini bekleyen herkes için sevindirici haber.



Takıma direkt oyuncu takviyeleri yapılmadı ancak eldeki oyuncular kaybedilmedi. Liverpool için bu senenin o sene olur mu bilinmez ama karşımızdaki takımın tarihin en sürprize açık Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonu olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. 30 yıllık hasreti dindirmek için benzerini ligde de yapıp kupayı Manchester’ın 55 kilometre kuzey batısına neden götüremesinler?

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