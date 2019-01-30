Son Dakika Haberleri: Büyük Anadolu Hastaneleri-Hospitalpark-Okan Üniversitesi Hastanesi İş Birliği

Büyük Anadolu Hastaneleri-Hospitalpark-Okan Üniversitesi Hastanesi İş Birliği

1 saat önce

Büyük Anadolu Hastaneleri-Hospitalpark ve Okan Üniversitesi Hastanesi Arasında Koodineli İş Birliği Sözleşmesi İmzalandı.

Büyük Anadolu Hastaneleri-Hospitalpark-Okan Üniversitesi Hastanesi İş Birliği, System.String[]

Bu imza ile Büyük Anadolu Hastaneleri ve Hospitalpark Hastanelerimizebaşvuran yurt içi ve yurt dışı hastaların ileri tetkik ve tedavileri artık Okan Üniversitesi Hastanesinde koordineli olarak gerçekleşecektir.

Okan Üniversitesi Hastanesinde yapılan imza törenine Büyük Anadolu Hastanelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Yakup YÖNTEN, Başkan Yardımcısı ve Hospitalpark Başhekimi Dr.Nilgün YÖNTEN, Genel Müdür Yardımcısı TayfunMERCAN hazır bulunurlarken, Okan Üniversitesi Hastanesinden Genel Müdür Dr.Erdal İBANOĞLU ve Genel Müdür Yardımcısı Tevfik BAŞ hazır bulundurlar.

Yapılan bu anlaşma ile Büyük Anadolu Hastaneleri ve Hospitalpark Hastanemiz ile Okan Üniversitesi Hastanesi Koordineli İş Birliği fiilen başlamış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:35 Kaynak: Bültenler

Okan Üniversitesi, Güncel
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