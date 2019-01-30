Büyük Anadolu Hastaneleri-Hospitalpark-Okan Üniversitesi Hastanesi İş Birliği

Bu imza ile Büyük Anadolu Hastaneleri ve Hospitalpark Hastanelerimizebaşvuran yurt içi ve yurt dışı hastaların ileri tetkik ve tedavileri artık Okan Üniversitesi Hastanesinde koordineli olarak gerçekleşecektir.

Okan Üniversitesi Hastanesinde yapılan imza törenine Büyük Anadolu Hastanelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Yakup YÖNTEN, Başkan Yardımcısı ve Hospitalpark Başhekimi Dr.Nilgün YÖNTEN, Genel Müdür Yardımcısı TayfunMERCAN hazır bulunurlarken, Okan Üniversitesi Hastanesinden Genel Müdür Dr.Erdal İBANOĞLU ve Genel Müdür Yardımcısı Tevfik BAŞ hazır bulundurlar.

Yapılan bu anlaşma ile Büyük Anadolu Hastaneleri ve Hospitalpark Hastanemiz ile Okan Üniversitesi Hastanesi Koordineli İş Birliği fiilen başlamış oldu.