Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı
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Etkinliğe katılanlar Bisikletli sürücüler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması Bisikletlilerin yolda gidişi Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz...
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Etkinliğe katılanlar
Bisikletli sürücüler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması
Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması
Bisikletlilerin yolda gidişi
Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda başlayan "Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle başladı.
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