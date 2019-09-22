Son Dakika Haberleri: Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı
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Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı

1 saat önce

Etkinliğe katılanlar Bisikletli sürücüler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması Bisikletlilerin yolda gidişi Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz...

Etkinliğe katılanlar

Bisikletli sürücüler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması

Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması

Bisikletlilerin yolda gidişi

Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsü ANKARA - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda başlayan "Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle başladı.

Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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