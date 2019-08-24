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Büyük Antalyaspor Derneği'nden forma desteği

27 dakika önce

Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) 2019-20120 futbol sezonunda Antalyaspor'a destek olmak amacıyla toplu forma alma etkinliği gerçekleştirdi.

Büyük Antalyaspor Derneği'nden forma desteği, System.String[]

Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) 2019-20120 futbol sezonunda Antalyaspor'a destek olmak amacıyla toplu forma alma etkinliği gerçekleştirdi.


Antalya Stadyumu'nda bulunan Antalyaspor Store'de gerçekleştirilen etkinliğe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antalyasporlu taraftarlar, takımlarına destek olma amacıyla yeni sezon formaları satın aldı. Büyük Antalyaspor Derneği (BAD) üyeleri, gün boyu Antayspor store ürün alarak, takımlarını destek oldu. BAD adına açıklamalarda bulunan Ersan Göbelek, "Antalyaspor yeni sezonu güzel bir başlangıç yaptı. Bu hafta kendi sahamızda Denizlispor ile oynayacağız. Bu maç öncesinde dernek üyelerimiz ve taraftarlarımızla forma satın alma etkinliği ile Antalyaspor'a destek oluyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, iş dünyası ve tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Kombine alarak, forma alarak şehrimizin takımı Antalyaspor'a destek olmalıyız Etkinliğine destek olan tüm taraftarlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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