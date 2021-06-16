Üye Girişi
Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

16.06.2021 23:50
Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve bir süreden bu yana aşk yaşadığı Seçil Gür'ün sessiz sedasız şekilde ayrıldığı öğrenildi. Ortaç da ayrılık haberlerini doğruladı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dolu dizgin devam eden ve aşık olduğu bilinen Seçil Gür'le ayrıldı. Ünlü şarkıcı İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından aşkı Seçil Gür'de bulmuştu. Daha önce de haklarında ayrılık haberleri çıkan ikilinin bu sefer kesinlikle ayrıldığı belirtildi.

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı. Ancak ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'ın proje albümünde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.

AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI

Ortaç, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Ortaç, "Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı" diyerek ayrılığı doğruladı.

Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

Serdar Ortaç, seçil gür, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı 23:51 İsviçre'yi 3-0 gibi net bir skorla geçen İtalya sayesinde gruptan çıkma umudumuz diri kaldı Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kaldırılıyor 22:52 Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kaldırılıyor Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor 22:19 Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor
Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik 21:56 Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu 21:34 Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun 20:37 Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti 19:31 Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu 18:32 Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı Grubumuzdaki İtalya-İsviçre karşılaşmasında bomba alarmı         
00:05
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu         
22:23
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı         
21:54
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor         
20:09
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 00:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük aşk bitti! Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement