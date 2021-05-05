Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu geçen şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü. TV100'ün haberine göre, ikilinin beraberliği sona erdi.
Ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına giderken, Kaygılaroğlu kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti. İkilinin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları ileri sürüldü.
Bu arada Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilileri Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.
Son Dakika › Magazin › Büyük aşk çabuk bitti! Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç ayrıldı - Son Dakika Magazin