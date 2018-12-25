Son Dakika Haberleri: Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Düzenlenecek

Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Düzenlenecek

1 saat önce

Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki yer alan Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Ankara'da 83'üncü kez yapılacak.

Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta Düzenlenecek, System.String[]


Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki yer alan Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Ankara'da 83'üncü kez yapılacak.

Büyük Atatürk Koşusu ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız katıldı.

FATİH ÇİNTİMAR: "BU YARIŞ TÜRKİYE'DEKİ EN UZUN SOLUKLU YARIŞTIR"

Türkiye Spor Yazarları derneği Ankara şubesinde düzenlenen basın toplantısında yarışma ile ilgili bilgi veren Başkan Çintimar,"Tarihin en büyük katılımını bekliyoruz. Bu yarış Türkiye'deki en uzun soluklu bir yarışmadır. Bu yarışmanın bir özelliği de önceki yarışları kazanan tüm şampiyonları burada göreceğiz. Ayrıca tüm basın kuruluşu müdürlerimizde aramızda olacak. Tarihin en kalabalık yarışı olacak. İnşallah Ankara'ya büyük bir maraton kazandırmak için çalışmalara başladık. Ankara Maratonu'nun 5 Temmuz Maratonu olarak planladık ve 2019 yılında yapılmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ankara kent konseyi ile çalışıyoruz" diye konuştu.

GÜRHAN YILDIZ: "AMACIMIZ YARIŞA 10 BİNLERİN KATILMASINI SAĞLAMAK"

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ise "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına perşembe günü Büyük Atatürk Koşusu'nun 83'üncüsünü düzenleyeceğiz. 1400 civarında yarışa kayıtlı sporcu var. Bu sayı daha da artacak. Amacımız bu köklü yarışa 10 binlerin katılması sağlamak" dedi.

1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayacak olan yarış, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde yapılan bu önemli yol koşusuna bu yıl tarihin en yüksek katılımı yapılması bekleniyor.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:16 Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Aralık, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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