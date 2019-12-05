Son Dakika › Spor › Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika Spor
Büyük Atatürk Koşusu 27 Aralık'ta yapılacak
7 saat önce
Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Cuma günü 84. kez düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Türkiye'nin en eski atletizm gelenekleri arasındaki Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Cuma günü 84. kez düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na bin 500'e yakın atlet kaydoldu.
27 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkisinden başlayacak yol koşusu, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.
Yarışmanın ödül kısmı daha sonra açıklanacak.
Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler İmamoğlu, Bloomberg'in '2019'u 2019 yapan 50 kişi' listesine girdi