Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti - Son Dakika Spor

Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti

12 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle rekor bir katılımla gerçekleşen 84. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapıldı.

Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü nedeniyle rekor bir katılımla gerçekleşen 84. Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da yapıldı.


Türkiye Atletizm Federasyonu'nun en eski gelenekleri arasında bulunan Büyük Atatürk Koşusu'nun 84'üncüsü, Dikmen ile Ankara Garı arasındaki 10.8 kilometrelik parkurda yapıldı.


Startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği bu yılki yarışta güzel bir mücadele yaşandı.


Kayserili sporcularından Süleyman Bekmezci erkekler genel sıralamasında ikinci Türk sporcular arasında birinci olurken, Ersin Tekal genel sıralamada dördüncü Türk sporcular sıralamasında da üçüncü oldu.


Kadınlarda Kayserili sporcusu Fatma Arık ise üçüncü sırayı elde etti.


Yarış sonrasında ödül töreni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, dereceye giren atletlere para ödülleri ve kupaları takdim edildi. Törene Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı
Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
00:14 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı - Son Dakika Spor
22:14 Max Kruse ve Fırat Aydınus'un performansı geceye damga vurdu - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
16:31 Dünya rekortmeni Birgül Erken Sakaryabaşı'nda nefes tuttu - Son Dakika Spor
15:37 Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Son Dakika Spor
14:23 Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Atatürk Koşusu'nda Kayserili Sporcular Önemli Dereceler Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]