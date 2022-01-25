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Büyük başarı! 11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu - Son Dakika

Büyük başarı! 11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu

25.01.2022 12:28

Osmaniye'de Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5'inci sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 5 ve 6'ncı sınıf kategoride İngilizce yöneltilen 15 sorunun tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu. 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada dünya şampiyonu olan Akkuş, "Çok mutluyum" dedi.

Dünya çapında online olarak düzenlenen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, her yıl 6 kez olmak üzere 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ve 11-12'nci sınıflar kategorilerinde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya Osmaniye'den 5-6'ncı sınıf kategorisinde katılan Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5'inci sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, İngilizce 15 soruyu doğru cevaplayarak 39 ülkeden 10 bin 979 öğrenciyi geride bırakıp, dünya birincisi oldu.

11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu

"DİŞ DOKTORU OLMAK İSTİYORUM"

Ali Erdem Akkuş, sınav öncesinde öğretmenlerinin okulda ve evde çalışabilmesi için eski sınavlardan kalan örnek sorular verdiklerini ve bu şekilde sınava hazırlandığını belirterek, şunları söyledi: "Sınav esnasında herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum. Bundan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum ve çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Her yerde kendimi görmeye başladım. Çok garip bir his oldu benim için. Büyüyünce ne olacağımı tam seçemedim ama diş doktoru olmak isterdim. Benim yaşımdaki arkadaşlarıma düzenli ve planlı çalışmalarını, planlarını haftalık değiştirmelerini ve ailelerinden destek almalarını öneriyorum. Ben de ailemden çok destek aldım. Bu şekilde hazırlanarak, herkes başarılı olabilir. Annem ve babam ikisi de matematik öğretmeni olduğu için matematiğe ayrı bir ilgim var. Yapamadığım soruları aileme sordum, bana yardımcı oldular ve ben daha iyi çalışmaya devam ettim."

11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu

"SONUÇ SÜRPRİZ OLMADI"

Matematik öğretmeni Neslihan Aktaş ise Ali Erdem Akkuş'un matematiğe ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Bu yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı aslında. Öğrencimizin matematiğe ilgisi ve yeteneği çok fazlaydı zaten. Kanada merkezli uluslararası bir yarışma olan Caribou Matematik Yarışması 15 sorudan oluşuyor ve sorular İngilizce olarak geliyor. Öğrencimiz 39 ülkenin katıldığı, toplamda 11 bin öğrenci içerisinde tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu" dedi.

11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu

"BAŞARISI BİZİ FAZLASIYLA GURURLANDIRDI"

Anne Aslıhan Akkuş ise Ali Erdem'in çok düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesiyle bizi fazlasıyla gururlandırdı. Bu süreçte düzenli çalıştığı için çok sıkıntı yaşamadı. Günlük düzenli çözmesi gereken soruları kendisi ayarladı ve öğretmenimizin rehberliği sayesinde soruları çözdü. Aşırı fazla bir yükleme yapmadı. Düzenli çalıştı yalnızca. Kitabını okudu, yapması gerekeni yaptı, oyununu da oynadı. Çok şükür gururlandırdı hepimizi. Hepimiz çok mutluyuz. Kendisi nerede mutlu olacaksa, nasıl kendini iyi hissedecekse, mutlu olabileceği hayrını göreceği bir meslek seçmesini isterim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Büyük başarı! 11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük başarı! 11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu - Son Dakika
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