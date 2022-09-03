House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir! - Son Dakika
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House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir!

03.09.2022 00:41
House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir!

Büyük başarı yakalayan House of the Dragon ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. İddialara göre ikinci sezonda sürpriz bir isim yer alacak.

Game of Thrones evreninde geçen House of the Dragon, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. George R. R. Martin'in 'Ateş ve Kan' romanından esinlenen yapım, ilk bölümüyle büyük bir başarı topladı. Başarısının ardından dizinin ikinci sezon onayı aldığını resmen duyurdu. Şimdi ise ortaya atılan iddialara göre dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılacak.

Elizabeth Olsen, House of the Dragon ikinci sezonunda yer alabilir

Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesinde geçen House of the Dragon, ilk bölümüyle tüm beklentileri karşıladı. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan ikinci bölümün de aynı etkiyi yaratması, beraberinde ikinci sezon onayını getirdi. Şimdi ise bazı söylentilere göre ikinci sezonda yeni bir isim oyuncu kadrosuna katılacak.

House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir!

Güvenilir kaynakların ve Giant Freakin Robot'un belirttiğine göre dizinin ikinci sezonunda, Marvel'dan bir karakteri göreceğiz. Bu isim ise MCU'da Scarlet Witch karakterine hayat veren Elizabeth Olsen olabilir. İddiaya göre Olsen, ikinci sezon için yetkili isimlerle görüşüyor.

House of the Dragon YouTube'a geliyor!

Elizabeth Olsen'in hangi karakter ile karşımıza çıkacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi ye almıyor. Bunun yanı sıra bu iddiaların doğru olup olmadığı da henüz kesin değil. Ancak bu ihtimalin doğruluğu pek çok hayranı sevindiriyor. Ayrıca kaynağa göre Olsen, Marvel'deki karakterine benzer olarak bir 'cadı' rolüyle karşımıza çıkabilir.

Tüm bu sevindirici haberlerin yanı sıra üzücü haberler de yer alıyor. Kısa süre önce dizinin baş yapımcılarından Miguel Sapochnik'in projeden ayrıldığı bilgisi ortaya çıktı. Sapochink'in yerine ise yönetici yapımcı olarak Alan Taylor devreye girecek.

House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir!

Her pazar yayınlanan House of the Dragon, Targaryen Hanedanı'nı konu alıyor. Kadrosunda ise Matt Smith, Paddy Considine, Steve Toussiant, Milly Alcokc, Eve Best ve Emily Carey gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Ayrıca dizinin ilk bölümü HBO'nun YouTube kanalından da yayınlandı. Yaklaşık bir saatlik uzunlukta olan bölümü YouTube'dan izleyebilirsiniz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elizabeth Olsen, House of the Dragon dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosunda yer alacak mı?

YORUMLAR
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House of the Dragon YouTube'a geliyor! House of the Dragon YouTube'a geliyor! Aldatmak İlk Tanıtım Aldatmak İlk Tanıtım
Kaynak: Shiftdelete

Elizabeth Olsen, Game of Thrones, Youtube, Marvel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji House of the Dragon'un ikinci sezonu sürpriz bir isimle gelebilir! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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