Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı
23 dakika önce
- Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası başladı 17 ilden 79 sporcu Yalova'da madalya arıyor Mustafa Çakır: "Hedefimiz Tokyo'da madalya almak"YALOVA - Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Yalova'da başladı.
- Büyük Bayanlar Türkiye
Güreş Şampiyonası başladı
17 ilden 79 sporcu Yalova
'da madalya arıyor Mustafa Çakır
: "Hedefimiz Tokyo
'da madalya almak"
YALOVA - Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Yalova'da başladı. Şampiyonada 17 ilden 79 sporcu mindere çıkarak ter dökecek.
2019 Büyük Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. 2 gün sürecek organizasyonda 17 ilden 79 sporcu mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk gününde 50-55-59-65 ve 72, ikinci gününde ise 53-57-62-68 ve 76 kilolarda sporcular eleme ve final maçları yapacak. Ev sahibi olan Yalova ise turnuvada 14 sporcusu ile madalya arayacak.
"Tokyo'dan madalya alacağız"
Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Kadın Milli Takım Sorumlusu Mustafa Çakır, 2019'da 2018'in üstüne çıkacağız inşallah. Hedefimiz bu hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Gerek kamplar gerekse takımlarda ki sporcularımızın hepsini ziyaret ediyoruz. Eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz federasyon olarak. Bu vesile ile inanıyorum ki Olimpiyatlarda derece yapacak sporcularımızı bugünden hazırlıyoruz. Bu anlamda sporcularımıza güveniyorum. Tokya'da düzenlenecek olimpiyatlarda da bayanlarda da madalya alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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