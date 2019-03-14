Son Dakika Haberleri: Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" Platformundan Açıklama

Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" Platformundan Açıklama

1 saat önce

"Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" platformu, Beşiktaş Kulübünün yönetimine tepki gösterdi.

Büyük Beşiktaş Yürüyüşü
"Büyük Beşiktaş Yürüyüşü" platformu, Beşiktaş Kulübünün yönetimine tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş'ımız hiçbir dönemde bu kadar şaibeli işlemlerle anılmamıştır. Her gün yeni bir haberle; ödenmeyen ve UEFA'ya yapılan oyuncu şikayetleri, kesilen faturalar ve diğer olumsuz haberlerle ilgili doyurucu, tatmin edici bir açıklama yapılmadığı gibi, bu haberler gerçek değilse neden tekzip ya da dava yoluna başvurulmadığı da ayrıca merak konusudur." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birdenbire gündeme getirilen altın hisselerinin satışı kabul edilemez. Bu birileri tarafından bilinçli olarak kamuoyunu yönlendirme ve nabız yoklama çabası olarak görülmektedir. Tüzüğümüze aykırı ve mevcut yönetim tarafından 7 yıl gibi bir sürede ödenemez hale getirilen borcun, yapılsa dahi bu satışla kapatılamayacağı ayrı bir gerçek olduğu gibi, bu yola başvurmak kimsenin haddine değildir. Aylardır yapılan haberlere karşı tepki veremeyenler, mahkemelik ve nasıl üye oldukları tartışmalı olanlarla seçimi kazansalar dahi iktidar olamazlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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