Son Dakika Haberleri: Büyük Beymen İndirimi Başladı

Büyük Beymen İndirimi Başladı

46 dakika önce

Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen'lerde büyük sezon indirimi başladı.

Büyük Beymen İndirimi Başladı, System.String[]
Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen'lerde büyük sezon indirimi başladı.

Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen'lerde büyük sezon indirimi başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 2018-2019 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının favori ürünlerini net yüzde 50 indirim veya Paracık fırsatıyla sunan markada 700'ü aşkın marka yer alıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Beymen, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:23:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Beymen İndirimi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]