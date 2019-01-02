Büyük Beymen İndirimi Başladı
46 dakika önce
Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen'lerde büyük sezon indirimi başladı.
Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen
'lerde büyük sezon indirimi başladı.
Dünyaca ünlü markaların buluşma noktası Beymen'lerde büyük sezon indirimi başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 2018-2019 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının favori ürünlerini net yüzde 50 indirim veya Paracık fırsatıyla sunan markada 700'ü aşkın marka yer alıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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