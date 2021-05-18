Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor - Son Dakika

Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor

18.05.2021 10:39
Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 bin 180 dekara çıkan çileğin hasadı sürüyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet desteğiyle ekimi başlayan ve bu dönem yetiştirme alanı 4 bin 180 dekara çıkan çileğin hasadı sürüyor.

İlçede ilk olarak Kaymakamlık desteği ve koordinesinde yetiştirilen ve tadı, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çilekte bu sezonki hasat geçtiğimiz günlerde başladı.

Tutlubahçe Mahallesi'ndeki bir çilek tarlasında hasada katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çilek yetiştiriciliğinin her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

"Üretimin yüzde 70-80'i ihracata gidiyor"-

Bu yıl 4 bin 180 dekar alanda çilek yetiştirildiğini kaydeden Doğan, şunları kaydetti:

"Her dekarda 1 kişinin çalıştığı var sayılırsa 4 bin 180 kişiye istihdam sağlanmış oldu. Ürün kilogramı 12 liradan satılıyor ve toplam rekoltenin yüzde 70-80'i ihracata gidiyor. Yine toplamda 70-80 milyon liralık gelir elde ediliyor. Bu ilçe ekonomisi için çok ciddi bir rakamdır. Malum Yayladağı sınır ilçesi. Savaştan kaçıp buraya gelen Bayırbucak Türkmenleri için de gelir kaynağı oldu. Çilekte istihdam edilenlerin çoğunluğu da Bayırbucak Türkmenleri. Onlar da hem geçimlerini sağlıyorlar hem de üretime destek veriyorlar."

Üreticilerle sohbet eden Doğan, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de buradaki başarı serüvenini canlı şekilde gördüklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Çileğin ilçede bu kadar geliştiğini görmenin gurur verici bir şey olduğunu anlatan Çelik, "Emeği geçen herkese, özellikle de üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Üretim alanının daha da arttırılması için yöneticilerimizle sırt sırta vererek elimizden geleni yapacağız. İnşallah gelecek yıl salgından kurtuluruz ve ilçede bir çilek festivali yapmak nasip olur." dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise Yayladağı çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada nam saldığını söyledi.

"Çilek yetiştiriciliği gün geçtikçe gelişiyor"-

Yayladağı çileğinin aromasının çok zengin olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Çilek öncesinde arazilerimiz boştu. Şimdi ise her tarafta çilek tarlası. İlçemizde misafir ettiğimiz Bayırbucak Türkmenleri de ara elaman açığını kapattı. Gün geçtikçe de çileğimiz gelişiyor. Gelecek yıl 7-8 bin dekar arası üretim bekliyoruz. İhracatçılarımızın hepsi burada, onlar da burada yatırım yapıyor. Soğuk hava depoları kurdular. Çilek daha da gelişecek ve hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak."

Çilek tarlası sahibi Emine Bozi de toplam 11 dekar çilek ektiklerini ve verimden memnun olduklarını söyledi.

Hasat etkinliğine Samandağ Kaymakamı Yayladağı Kaymakam Vekili Murat Kütük de katıldı.

Yayladağı, Hisarcık, Hatay, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor

Son Dakika Haberleri
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
11:02 ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti
10:50 Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı         
11:10
Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek         
11:05
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış         
10:53
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek         
10:47
Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler         
10:23
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 11:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük bir bölümü ihraç edilen Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement