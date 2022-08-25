Video: Çin Yaşanan Kuraklıkla Mücadele İçin Kaynaklarını Seferber Etti

Büyük bir bölümünde kavurucu sıcak hava dalgalarının etkili olduğu Çin'de ender görülen kuraklıkla mücadele etmek ve üretim ile geçimi desteklemek üzere kaynaklar seferber edildi.

Temmuz ayının başından itibaren Çin'in güney, orta ve güneybatı bölgelerinde düşük yağış ve yüksek sıcaklıklar yüzünden kuraklıklar görülüyor.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre kuraklık, dokuz eyalet düzeyindeki bölgede milyonlarca kişiyi etkiledi.

Jiangxi'de yaklaşık 1,38 milyon yetkili ve bölge sakini gece-gündüz demeden kuraklıkla mücadele ediyor.

YU GUOPENG, Zhouxi Kasabası Başkanı:

"Pompalar ve sulama ekipmanları, 20 günden beri kullanılıyor. 333 hektarın üzerinde tarım arazisine sulama suyu sağlamak üzere gece-gündüz çalışan sekiz pompa bulunuyor."

XU CHENCHEN, Shangtang Kasabası Parti Yetkilisi:

"Ön saflarda çalışmak üzere 13 kuraklıkla mücadele ekibi gönderildi. Yeterli düzeyde sulama suyu sağlamak ve tahıl verimlerinin istikrarlı olmasını güvence altına almak üzere 60'tan fazla pompa ekipmanı kullanıldı."

Hunan'da en yoğun yaz sezonunda 15 Haziran'dan bu yana, elektrik arzını 36,71 milyon kilovat-saat daha artırmak üzere 75 ekip çalıştı.

Lİ YUEBİN, Elektrikli Pompa İstasyonu:

"İki pompa günde 24 saat çalışıyor. Saniyede 0,8 metreküp su pompalanıyor. Altı saat içinde sulama alanına gönderiliyor."

LİANG JİNGCAİ, Liming Köyü Sakini:

"Su zamanında geliyor; bereketli bir hasat dönemi olacak."

Su azlığına karşı rezervuarlar Ağustos ayından bu yana Yangtze Nehri'nin orta ve alt bölümlerinde 5,3 milyar metreküp su ikmali yaptı.

Çin, kuraklık yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla afet yardımı fonlarından 200 milyon yuan (yaklaşık 29,5 milyon ABD doları) ve afet bölgelerinde tarımsal üretimi desteklemek üzere 300 milyon yuan ayırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.