Büyük bir operasyon geçiren köpeğin tedavisi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyük bir operasyon geçiren köpeğin tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Büyük bir operasyon geçiren köpeğin tedavisi tamamlandı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde büyük bir operasyon geçirerek memelerindeki tümörü alınan köpeğin tedavisi tamamlandı.

Büyük bir operasyon geçiren köpeğin tedavisi tamamlandı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde büyük bir operasyon geçirerek memelerindeki tümörü alınan köpeğin tedavisi tamamlandı.


Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve memesinde tümör olan sokak köpeği, başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşturuldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra 20 gün misafir edilen yaralı köpek, hızlı tren şantiyesindeki çalışanlara teslim edildi.


"20 gün önce getirilen köpeğin memesinde büyük bir tümör vardı"


Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi hakkında yaptığı açıklamada, "Hızlı tren şantiyesinde çalışanlar tarafından yaklaşık 20 gün önce getirilen köpeğin memesinde büyük bir tümör vardı. Merkezimizde gereken tedavilerini yaptık ve can dostumuzu iki hafta misafir ettik. Şimdi ise köpeği bize getiren hızlı tren çalışanına teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu gibi konularda duyarlı olarak, yaralı gördükleri gerek sokak hayvanları gerek vahşi hayvanları bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Şantiye çalışanları ise, Veteriner Hekim Nedret Avcı'ya katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, köpeği teslim aldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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