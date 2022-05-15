Büyük bir tahliye konvoyunun Mariupol'dan çıkmasına izin verildi - Son Dakika
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Büyük bir tahliye konvoyunun Mariupol'dan çıkmasına izin verildi

15.05.2022 10:20
Büyük bir tahliye konvoyunun Mariupol'dan çıkmasına izin verildi

Ukrayna makamları, Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan büyük bir tahliye konvoyunun çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

Ukrayna makamları, Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan büyük bir tahliye konvoyunun çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Andryuşçenko, yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin, Mariupol'da yaşayanların araçlarından oluşan büyük bir tahliye konvoyunun, 3 gün beklettikten sonra Ukrayna'nın kontrol ettiği Zaporojiya'ya geçmesine izin verdiğini kaydederek, tahliye konvoyunda 500 ila 1000 aracın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu tahliyenin, Rusya'nın savaş açmasından bu yana kuşatma altındaki Mariupol'dan tek seferde yapılan en büyük tahliye olduğu belirtildi.

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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