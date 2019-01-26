Büyük Bir Üzüntüye Gark Olacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı'nın zafer kazanacağını belirterek, "Türkiye'ye hasım olanlar, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenler, Türkiye'ye düşman olanlar inşallah onlar büyük bir yenilgiye uğrayacaklar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı'nın zafer kazanacağını belirterek, "Türkiye'ye hasım olanlar, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenler, Türkiye'ye düşman olanlar inşallah onlar büyük bir yenilgiye uğrayacaklar. Büyük bir üzüntüye gark olacaklar." dedi.



Çelik, partisinin Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Türk siyasi hayatının en büyük devrimlerinden birinin, çok partili sisteme geçilmesi olduğunu belirterek, milletin ülke yönetiminde özne olma, merkez olma mücadelesi için çok ağır bedeller ödediğini söyledi.



Tüm vesayetlere karşı milletin kendisinden olanları iktidara getirerek büyük demokrasi yolunu yürüdüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Hasta adam olarak anıldığımız yıllardan Türkiye'nin istikrarını inşa ettiğimiz yıllara Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz Gaziantep'in büyük desteğiyle geçmiş olduk. Çok partili hayattan sonra ikinci büyük devrimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek gerçekleştirdik. Bu sistem milletten başka kimsenin yönetimde söz sahibi olmayacağını, sadece aziz milletimizin dediği şekilde Türkiye'nin yönetileceğini, Türkiye'nin sahibinin sadece siz olduğunuzu, sizden başkasının Türkiye'yi yönetemeyeceğini gösteren bir sistemdir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk imtihanını verdikten sonra, Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra ikinci imtihan 31 Mart'ta yerel yönetimler seçimiyle verilecek. İnşallah 31 Mart akşamı Türkiye haritasına baktığımız zaman, haritanın AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyandığını göreceğiz."



Çelik, Türkiye'de AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi gerçekleştiğinde bu ülkenin demokrasisine gönül vermiş, bu millete ruh köküyle bağlı, bu ülkenin büyük bir ülke olmasına ahdetmiş herkesin sevineceğini dile getirerek, bunun karşısında millete güvenmeyip, sadece yargı vesayetine, askeri vesayete sığınıp milletin iradesini yok etmek üzere sabıkası olanların üzüleceğini kaydetti.



Yurt dışındaki bütün mazlum coğrafyaların 31 Mart gecesi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın zaferi karşısında sevineceğini aktaran Çelik, "Türk bayrağını kendileri için bir umut ışığı olarak görenler, Türkiye'yi kendileri için bir dost, bir yoldaş, kardeş, sığınılacak bir umut olarak görenler hepsi sevinecekler. Ama Türkiye'ye hasım olanlar, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenler, Türkiye'ye düşman olanlar inşallah onlar büyük bir yenilgiye uğrayacaklar. Büyük bir üzüntüye gark olacaklar." diye konuştu.



Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için her yerde "diktatör" dediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına 'diktatör' demeye devam ediyor. Diktatörlerin en temel özelliği halktan korkarlar, halktan kaçarlar, halkı gördükleri zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar. Kemal Kılıçdaroğlu o gece, tankların kendisine verdiği yolla kaçtı. Ama diktatör dediği, aslında milletimizin sevgilisi olan Cumhurbaşkanımız, halkıyla beraber tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüdü. Geçen sene karşı karşıya olduğumuz tehlikenin geçmediğini görelim. Bir CHP milletvekili çıktı, bazı savcılar bize diyor ki dedi; 'AK Parti'yi iktidardan düşürün. Onları yargılayalım'. Bu Yassıada zihniyetinin geçmediği bir kez daha görüldü. Neyi yargılayacaklar? Bu ülkeye hizmet edilmesini yargılayacaklar. Millete hürmet edilmesini, milletle yol yürünmesini yargılayacaklar. Peki neye sığınacaklar? Yassıada zihniyetine sığınacaklar, millet düşmanlığına sığınacaklar. Biz çağrı yapıp dedik ki; CHP bu milletvekiliyle ilgili gereğini yapsın. Ama yine yapmadılar. 2018 yılı ibretlik bir şekilde geçti. Yine bunlar Türkçe ezandan bahsetmeye başladılar. Yassıada zihniyeti yine hortladı ama biz bunlara gereken her cevabı verdik. Şimdi büyük cevap 31 Mart'ta geliyor."

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