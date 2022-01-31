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"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı - Son Dakika

"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı

31.01.2022 11:20

Netflix yapımları ve televizyon içeriklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesör İlber Ortaylı, "Büyük bir yozlaşma devri" olarak nitelediği bu dönemde insanların televizyona çekildiğini söyledi. Ünlü tarihçi Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisini izlediğini ve hatalar olsa da sevdiğini belirterek, "Bu gibi bir dizi, film görmüyorum ben etrafımda. Onun için böyle şeyleri görmedikçe ve bunlar çoğalmadıkça o televizyon da çok yararlı olmuyor." açıklamalarında bulundu.

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, YouTube'da yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katıldı. Ortaylı burada Netflix ve televizyon yapımlarına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İçinde bulunduğumuz devir için "Büyük bir yozlaşma devri" diyen Ortaylı; insanların artık evlerine, televizyona çekildiğini belirtti ve dizilerin çok yetersiz olduğunu söyledi.

"BU GİBİ BİR DİZİ GÖRMÜYORUM"

Netflix'te yayınlanan ve çok izlenen dizilerden olan Kulüp'ü sevdiğini ve seyrettiğini söyleyen Ortaylı, içinde ses bakımından hataların olduğunu belirtti. Ortaylı, "Hataları olsa da sevdim. Bu gibi bir dizi, film görmüyorum ben etrafımda. Onun için böyle şeyleri görmedikçe ve bunlar çoğalmadıkça o televizyon da çok yararlı olmuyor, düşmanı değilim yani" ifadelerini kullandı.

'Büyük bir yozlaşma devrimindeyiz' diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi paylaştı

"EVİMDE TELEVİZYON YOK"

Televizyon seyretme alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırmada Türkiye'de günlük 5 saate yakın televizyon seyredilmesi ve bu konuda dünyada 1 numara olmamıza ilişkin ise Ortaylı şunları söyledi: "Yapacak bir şey yok, evimde televizyon yok, bir arkadaşıma gittiğim zaman ben de bir kaç saat oturuyorum, karşıya açıyorsun insanlar hep onu seyrediyor, bir tane politik tartışma en kolayı. Hep de aynı adamlar artık adamları öğrendik. Adamları çok iyi tanıyorlar canım, eşinden geçen sene ayrılmış, yok içki içermiş içmezmiş, işte bilmem neymiş. Adam ne diyor kimseyi ilgilendirmiyor niye ilgilendirsin, çünkü ilgilendirecek bir şey yok. Bu kadar basit."

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU

İzleyicileri 1955 yılına götüren Kulüp dizisi, gece kulüplerinde çalışan eski bir mahkum olan Matilda'yı konu alıyor. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından habersizdir. Kızı ile güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışır. Matilda, diğer yandan patronu olan Orhan, gece kulübünün yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egolarıyla da mücadele etmektedir. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuvaya dönüştürür.

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Candaş Tolga Işık, İlber Ortaylı, Netflix, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Büyük bir yozlaşma devrindeyiz' diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı - Son Dakika
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