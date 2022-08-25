İspir ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi, İl Emniyet Müdürü, Derik Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürüne de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Hisarcık, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den Derik'teki kazada ölenler için taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.