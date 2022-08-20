BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi

20.08.2022 22:20
BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazalarında üçü itfaiyeci, ikisi sağlıkçı ve ikisi de gazeteci olan 15 vatandaşımızın vefat ettiğini, 22 vatandaşımızın yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim.

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı dinmemişken Mardin Derik'te freni patlayan tırın sebep olduğu kazada da 16 vatandaşımızın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."

YORUMLAR
500
Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Gaziantep, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi yaralandı
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 22:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement