BBP Genel Başkanı Destici, Mersin'deki terör saldırısını lanetledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mersin'deki polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden birinin CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda yer almasına ilişkin, "CHP'ye sormak istiyorum; acaba Türk milletinden, şehit polisimizin ailesinden özür dileyecekler mi?" dedi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost ülke olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin olumlu ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gerekli adımları attığına işaret eden Destici, bölge istikrarı için Gürcistan'ın huzur ve güvenliğini önemsediklerini söyledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine dün akşam PKK'lı 2 teröristin saldırı düzenlediğini anımsatan Destici, terör saldırısını lanetleyerek şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Polis Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Destici, bazı çevrelerce, "Türkiye'de terörle mücadele adı altında bazı gazetecilerin tutuklandığı"na ilişkin iddiaların ortaya atıldığını, buna karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de gazetecilikten dolayı tutuklanan kimse olmadığına dair yaptığı açıklamayı hatırlattı.

"HDP'ye sormuyorum çünkü zaten HDP terör örgütünün partisi"

Mustafa Destici, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dünkü saldırıda karşımıza çıkan 2 teröristten birinin, ismini zikretmek istemiyorum, CHP'nin ve HDP'nin 'Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler Tablosu'nda yer aldığını görüyoruz. HDP'ye sormuyorum çünkü zaten HDP terör örgütünün partisi. CHP'ye sormak istiyorum; acaba Türk milletinden, şehit polisimizin ailesinden özür dileyecekler mi? Türkiye'de tutuklu bulunan, gazeteci diye nitelendirilen kişiler, PKK ya da diğer terör örgütleriyle iltisakı sabit olduğu için tutuklanıyor. Bu terörist, bırakılıyor ya da cezasını çekip çıkıyor ve en son canlı bomba eylemi gerçekleştiriyor."

Terör örgütünün partisi olamayacağını belirten Destici, terör örgütünün partisiyle seçimlerde iş birliği yapanların ya da yapmayı hesap edenlerin dünkü terör saldırısından ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

HDP ile PKK arasındaki ilişkiye işaret eden Destici, "Anayasa Mahkemesinin de bütün bunları göz önüne alarak artık Anayasa'nın emrini yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

"Sadece komşu değil stratejik ortağız"

Janjgava ise Türkiye'nin kendileri için sadece komşu ülke olmadığını, aynı zamanda stratejik ortakları olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Gürcistan arasında geçen yıl 2 milyar doların üzerinde ticaret yapıldığına dikkati çeken Janjgava, iki ülkenin stratejik projelerde yer aldığını bildirdi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.