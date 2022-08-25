BBP Genel Başkanı Destici'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şarkıcı Gülşen'in, imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek, "İnançlara, dindar kesimlere hakaret ve saldırganlık özgürlük ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sanat adı altında sesinden ziyade vücudunu teşhir ederek gündemde kalmaya çalışan esfel-i safilin mertebesindeki bir şarkıcı müsveddesine tavsiyemiz; sapık arıyorsa aynaya bakması yeterlidir. Her türlü sapkınlığı fiziken ve ruhen kendisinde görecektir. İnançlara, dindar kesimlere hakaret ve saldırganlık özgürlük ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Buna yeltenen hadsiz, ahlaksız soytarılara hem aziz milletimiz elbette gerekli cevabı verecek, tepkiyi gösterecek ve haddini bildirecek hem de hukuk gereğini yapacaktır."