BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması

04.09.2022 12:24
BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, yayımladığı mesajında, Atatürk'ün, Sivas Kongresi'nin önemini, "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" cümlesiyle anlattığını hatırlattı.

Mustafa Destici, 4 Eylül 1919 Perşembe saat 14.00'te, bugün Atatürk ve Kongre Müzesi olan binada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yapıldığını belirterek, kayıtlara göre resmi çalışmaları 7 gün süren kongrenin, 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla kapandığını ifade etti.

Kongreler döneminin kapandığı ve tüm milli cemiyetlerin "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirildiği Sivas Kongresi'nde, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'e giden yolun istikametiyle ilgili çok önemli kararların alındığını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Bu kararlardan en dikkat çekici olanlardan biri 'milli irade' kavramının büyük bir kararlılıkla defalarca vurgulanması ve kongre kararlarıyla kayıt altına alınmasıdır. Sivas Kongresi'nin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nin ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadele'ye tüm varlığıyla sahip çıkan, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Sivas'ımızı, Sivas'ın yiğidolarını saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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