BBP Genel Başkanı Destici'den Türkiye Güreş Federasyonuna ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Destici, ziyarette, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda alınan madalyalardan dolayı Eroğlu, yönetim kurulu, antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Eroğlu'nun şampiyon eski güreşçi olduğunu hatırlatan Destici, "Şeref şampiyonumuz hem Türkiye'nin gururu hem de bizim gerçekten çok kıymetli bir kardeşimiz. Kendisi sporcu olduğu dönemlerde de çok başarılıydı. Avrupa, dünya şampiyonlukları, olimpiyatta başarılar elde etti. Onun gibi bu güreşin içinden gelmiş birisinin federasyon başkanı olması, son başarılara da baktığımız zaman ne kadar doğru bir seçim olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Destici, Eroğlu'na güvendiklerini belirterek, "Kendisi zaten bu görev için çok istekliydi. Bu göreve gelirse güreşte çok büyük başarılar elde edeceğini bize anlatmıştı. Biz de kendisine güveniyorduk. Hayırlı olsun ziyaretine de gelememiştim. Şahsına, ekibine, Türkiye Güreş Federasyonumuza hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Güreşe ilgili olduğunu dile getiren Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Ortaöğretim ve lisede sizin kadar olmasa da biz de biraz güreş yaptık. Güreşe ilgili birisiyim, dolayısıyla da yakından takip ediyorum. Kendileri göreve geldikten sonra turnuvalarda gerçekten büyük başarılar elde ettiler. Son Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye, dünya şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp kardeşimiz, şampiyonumuz, 5. defa dünya şampiyonu olarak rekor kırdı. Grekoromende ayrıca Burhan Akbudak kardeşimizin ilk şampiyonluğu, o da genç bir arkadaşımız. Yasemin Adar'ın ikinci şampiyonluğu, o da hem yönetici hem de sporcu. Taha Akgül bizim evladımız, kardeşimiz, Sivas'ın yiğidosu. Kendisiyle de çok yakından görüşüyoruz, aynı şekilde Rıza, diğer sporcularımız, hocalarımız ve başkanımızla da. Bütün şampiyonlarımız ve madalya alan sporcularımızı gözlerinden öpüyorum. Gerçekten sporcularımız Türk milletini gururlandırdılar, Türkiye Cumhuriyeti devletini onurlandırdılar. Ay-yıldızlı al bayrağımızı dört kere göndere çektirdiler, İstiklal Marşımızı okuttular. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra olimpiyatta da bir başarı yakalayacaklarına yürekten inanıyorum."

Eroğlu: "Dünya Şampiyonası'na damgamızı vurduk"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, ziyaretten dolayı Destici'ye teşekkür ederek, "1957 yılından sonra ilk defa Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya aldık." dedi.

Grekoromen güreşte Türkiye'nin takım halinde dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"En son 2009'da takım halinde şampiyon olduk. 2022 yılında Dünya Güreş Şampiyonası'na Türk güreşi olarak, eskiden olduğu gibi yeniden damgamızı vurduk. Anlamlı bir şampiyona oldu. Türk güreş tarihinde ilkler yaşandı. Rıza Kayalap 5. kez dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihinde bir ilke imza attı. Ayrıca kadın güreşinde Yasemin Adar kardeşimiz ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. İlk defa kadın bir sporcumuz, iki defa dünya şampiyonu oldu. Yasemin Adar, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, kadınlardan sorumlu asbaşkan ve sporcumuz. Bu da sadece Türk güreş tarihinde değil, dünya güreş tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı. Yasemin Adar'ın altın madalyasını da Güreş Federasyonu Başkanı, ağabeyi olarak ben takdim ettim. Burhan Akbudak ilk defa büyüklerde dünya şampiyonu oldu. Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül kardeşimiz üçüncü defa dünya şampiyonu oldu, Rıza'yı takip ediyor. Onun dışında 3 bronz madalyamız var. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda hiç madalya almayan gençlerimiz, ufak tefek nüanslarla şampiyonluğu kaybetti. Ama bize söz verdiler, 2023 yılında inşallah Dünya Şampiyonası'nda bize altın madalya kazandıracaklar."

Eroğlu, "2022 yılı Türk güreşi için hayırlı bir yıl oldu. Avrupa şampiyonluklarının, Avrupa ikinciliklerinin, dünya şampiyonluklarının olduğu bir yıl oldu. Biz 'Türk güreşine yeni bir ruh lazım.' dedik. Bu heyecanla görevimize başladık. Rabbime şükrediyorum. Biz, bunu birlikte başardık. Sizin de huzurunuzda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.