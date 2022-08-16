BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret - Son Dakika
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BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret

16.08.2022 14:06
BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış ve bazı ilçe başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış ve bazı ilçe başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Satılmış, BBP ve Alperen Ocakları olarak Kayseri'de yen bir yapılanma sürecine başladıklarını söyledi.

BBP'nin seçim barajı diye bir sorunu olmadığını belirten Satılmış, "Çünkü Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor. Kayseri'de bundan önceki oy potansiyelimize baktığımız zaman Allah nasip ederse artık Kayser'de Büyük Birlik Partisi Alperenler'i temsilen inşallah bir vekil çıkacaktır kanaatindeyiz." dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP İl Başkanı Satılmış'tan KGC'ye ziyaret - Son Dakika
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