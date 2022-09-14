Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

14.09.2022 12:38
Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer duruşma salonunda hazır bulundu, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise Kahramanmaraş'tan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, sanık E.K'nin yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda samimi olduğunu belirterek, "yalan tanıklık" suçundan beraatini talep etti.

Duruşma sonunda avukat Kemal Yavuz, savcının mütalaasına ilişkin dosyanın Kahramanmaraş'taki dosya ile birleştirilmesi ve görüş alınması için ek süre istedi.

Yavuz, yaptıkları araştırmalarda ön ödemeli aramanın günde 5 defadan fazla yapılamadığını anlatarak, "Sanık ile İsmail Güneş arasında 26-27 Mayıs arasında gerçekleşen görüşme şüphelidir. Kaza olduktan sonra ön ödemeli arama yapılması mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırıdır. Esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesini istiyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıklayarak sanık E.K'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş, Kemal Yavuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:27 Bayrampaşa'da alışveriş için aracından inen adam hayatının şokunu yaşadı! Aracın camını açık gören hırsız telefonu çalıp kaçtı
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: Merhum gazeteci Güneş'i olay günü arayan eski muhabir, yargılandığı davadan beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement