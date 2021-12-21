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Büyük Birlik Partisi Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi

21.12.2021 11:09
Büyük Birlik Partisi Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi

Büyük Birlik Partisi (BPP) Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi.

Büyük Birlik Partisi (BPP) Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi.

Çayeli Kültür Merkezinde düzenlenen ilçe kongresine, BBP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Şimşek, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, BBP İl Başkanı Ensar Özçelik, Çayeli İlçe Başkanvekili Lokman Okur, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde 55 delegenin oylarının tamamını alan Mustafa Durmuş, başkan seçildi.

Durmuş listesindeki yönetim kurulu, Lokman Okur, Yusuf Gerz, İlker Sokur, Ramazan Gürkan, Ümit Yılmaz, Fatih Sultan Öztürk, Mehmet Kartal, Mahmut Özdemir, Ayhan Çolak, Tayyar Sırtlı, Muhammet Erten, Uygar kaplan, Adem Şimşek, Müşerref Kambur Şentürk, İlyas Koyuncu, Yaşar Namoğlu, Cemil Çakıroğlu, Hüseyin Özer, Burhan Küçük ve Ali Yazıcı'dan oluştu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Durmuş, Hisarcık, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Birlik Partisi Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi Çayeli İlçe Başkanlığına Mustafa Durmuş seçildi - Son Dakika
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