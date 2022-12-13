Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez

13.12.2022 14:17

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, EYT'de tartışılan yaş şartına karşı çıkarak, "Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez" ifadelerini kullandı. Destici'nin sözleri sonrası gözler AK Parti ve MHP cephesine çevrildi.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili hazırlanan düzenleme hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin son yorum BBP lideri Mustafa Destici'den geldi.

"HAZİNE YÜKÜ 60 MİLYAR OLUR"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin durumunun Ocak ayı başında TBMM gündemine getirileceğine inandığını dile getiren Destici, EYT konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: "8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, tekrar yaş şartı ya da kademesi konulmadan emeklilik hakkına kavuşturulmalıdır. Bunun bazı çevreler tarafından ifade edildiği gibi bütçemize kaldıramayacağı bir yük getirmeyeceği aşikardır. 4,5 milyon vatandaşımız var. Yıl başında emeklilik hakkı verildiğinde 1 milyonunun emekli olacağı düşünülüyor. Ortalama 5 bin lira maaş alsalar hazineye yükü 60 milyar liradır.

"DEVLET BU TUTARI KARŞILAR"

Bu tutarı devletin karşılayamaması gibi bir şey söz konusu değildir. Devlet bütçesinin bundan kat kat fazlasını karşılayacak gücü vardır. Önemli olan bununla beraber vergi sisteminde değişiklik yapılmasıdır. Pek çok kesim hala vergi ödememektedir. Geçtiğimiz yıl ek bütçe yapılmıştır. Belki gelecek yıl da Türkiye ek bütçe yapmak durumunda kalabilir."

Destici, enflasyonun düşme, hayat pahalılığının ise erime eğiliminde olduğunu ifade ederek, altılı masadaki partilerin başta enerji fiyatları olmak üzere ekonomiye yönelik olumsuz söylemlerinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Tuzla'da lise öğrencileri, çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak adına düzenlenen "Sıfır Atık Ligi"nde yarışacak
14:41 Yengesinin kanser tedavisi parasını alıp ortadan kaybolan adam, Ezel dizisinden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştirdi
14:24 Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından öfkelerini Ronaldo'nun maketinden çıkardılar! Herkes Hintli taraftarların yaptıklarını konuşuyor
14:17 Gaziantep'te iğrenç olay: Asansöre binen 15 yaşındaki kızın boğazına bıçak dayayıp cinsel istismara kalkışan sapık yakalandı
14:16 6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi
14:10 6 yaşında evlendirilen çocuk gelinin ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran olayın tüm detayları
14:07 Soğuk hava etkisi altına giren İstanbul'da ilk karın düşeceği tarih belli oldu: Kar yağışları, ayın 20'sinden sonra başlayacak
14:02 Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez
13:54 Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'ndan aldığı teklife "evet" derse kariyerinde ilki yaşayacak
13:46 İmaj değiştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni görüntüsüyle usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 15:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement