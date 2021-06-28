Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Beraberindeki Heyet ile Birlikte Belediye Başkanlığımızı Ziyaret Etti. - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.
Belediye Başkanımız Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile birlikte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti Belediye Başkanlığımız önünde karşıladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrası nazik ziyaretleri için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkürlerini ileten Belediye Başkanımız Barış Ayhan, Sinop'a özgü gemi maketi hediye etti.
Kaynak: Habermetre
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