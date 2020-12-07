Büyük Birlik Partisi MKYK toplantısının sonuçlarını kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaştı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak BBP'nin parti teşkilatlanma çalışmaları gözden geçirilmiş, Büyük Kurultay'dan bugün kadar yapılan teşkilat çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

BBP'de yapılan toplantıda parti faaliyetlerinin yalnızca üyelerden alınan aidat ve bağışlarla yürütüldüğü hatırlatıldı. Çok kıt kaynaklarla, dolayısıyla büyük fedakarlıklarla faaliyetler yapılmaktadır. Bu kapsamda, partimizin mali durumu ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapılarak, aidatlarını düzenli olarak ödeyen MKYK üyelerine teşekkür edilip, bunun yanında siyasi partiler yasasına ve parti tüzüğüne uygun olacak şekilde gelir artırıcı tedbirlerle ilgili ek çalışmalar yapılmasına karar verildi.

BBP, MKYK toplantısından çıkan kararlar üzerine yapılan açıklamada şunları kaydetti: "Ekonomi ile ilgili gündem başlığı açılmış, özellikle salgın tedbirleri dolayısıyla iş yerleri kısmen veya tamamen kapatılmış olan veya yaşanan süreç dolayısıyla işlerinde düşüş olan esnaf, tüccar, zanaatkar veya bunların yanında çalışanların mağduriyetlerini azaltmak için mutlaka ek tedbirler alınması gerektiği ve bu ek tedbirlerin neler olabileceği müzakere edilmiştir. Evvela maddi destek içeren bu ek tedbirlerin alınmaması halinde, daha ağır sosyal ve ekonomik faturalarla karşı karşıya kalınacağı belirtilmiştir. Özel bankaların bu süreçte dahi büyük karlar açıkladığına dikkat çekilerek, bu toplumdan kazanç elde eden banka ve benzer kuruluşların, bu süreçte taşın altına ellerini sokmaları gerektiğinin altı çizilmiştir." - ANKARA