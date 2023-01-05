Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan öldürülen Sinan Ateş'in kabrine ziyaret - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan öldürülen Sinan Ateş'in kabrine ziyaret

05.01.2023 14:08

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ederek Ateş'in babasına taziyelerini iletti.

Yıllar önce helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kabrine gitti.

ATEŞ'İN BABASI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya paylaşımlarında Yazıcıoğlu'nun kabir ziyaretinden kareler yer aldı. Yazıcıoğlu ve yanındakilerin mezarlıktan sonra Ateş'in ailesiyle de görüştüğü öğrenildi. Grup, burada baba Musa Ateş'e de taziyelerini iletti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, öldürülen Sinan Ateş'in kabrini ziyaret etti

KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşmüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız" demişti.

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Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan öldürülen Sinan Ateş'in kabrine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan öldürülen Sinan Ateş'in kabrine ziyaret - Son Dakika
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